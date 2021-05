Chiamami ancora amore, il cast

Tre attori sono al centro del cast di Chiamami ancora amore, la miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli che Raiuno manda in onda dal 3 maggio 2021. La storia è quella di una coppia in crisi che, in fase di separazione, necessita dell’intervento di un’assistente sociale per scoprire cosa sia meglio per loro figlio, facendo emergere conflitti ma anche un sentimento di lungo corso.

Il cast della serie, come detto, vede tre attori al centro della scena: Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. Oltre a loro, però, ci sono numerosi altri interpreti che danno volto ad altri personaggi che ruotano intorno alle vite dei protagonisti.

Greta Scarano è Anna Santi

Anna convive con uno spettro, o meglio con un’immagine, quella di sua madre sdraiata sul letto per giorni interi, nel tempo sospeso e languente della depressione. Anna sa che non vuole fare la sua stessa fine. Per questo si è ripromessa di non vivere all’ombra di un uomo. Non importa di chi; non sarà né un luminare come suo padre, né nessun altro. Vuole costruire la sua esistenza affidandosi solo a se stessa, al proprio lavoro e alle proprie scelte. Ha la tenacia e l’intelligenza per farlo. E infatti è una brillante studentessa di medicina quando incontra Enrico (Liberati). Non può sapere che dentro quel bar, dietro il sorriso aperto, invitante di quel ragazzo sconosciuto, c’è già tutta la sua vita futura. Molto diversa da come immaginava.

