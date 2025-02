Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Nei pressi del depuratore di Gravere sono emerse alcune ossa e un paio di occhiali, proprio nel punto in cui il cellulare di Mara Favro ha effettuato l’ultimo aggancio alla rete prima di spegnersi: appartengono a lei? In studio, Federica Sciarelli ospiterà Fabrizio, il fratello di Mara.

Si parlerà anche dell’omicidio di Pierina Paganelli: a breve si scoprirà se sulle chiavi che la donna stringeva in mano ci sono tracce in grado di identificare l’assassino, anche se altri oggetti non sono stati analizzati.

Infine, il caso di Andrea, lo studente di informatica dell’Università di Perugia: a Chi l’ha visto? arrivano segnalazioni di presunti account del ragazzo sul dark web, ma sono autentici? Inoltre, vicino a lui sono stati rinvenuti numerosi medicinali: li ha acquistati lui o gli sono stati lasciati da qualcun altro?

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

