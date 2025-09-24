Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

In apertura, la testimonianza di Antonietta Gargiulo, sopravvissuta alla strage compiuta dal marito carabiniere: le ha sparato tre colpi, poi ha ucciso le figlie Alessia e Martina. “Quando ho saputo che le bambine erano morte, sono rimasta per giorni a fissare il soffitto, rifiutando di collaborare con i medici. Poi è stato come se Alessia e Martina mi avessero implorato di non arrendermi, di non morire, perché altrimenti la loro memoria sarebbe svanita con me”. A oggi, nonostante tutto, Antonietta non è stata ancora riconosciuta come vittima di femminicidio.

A seguire, il caso della scomparsa di Elena Vergari. L’inviato del programma ha rintracciato delle ossa vicino ai luoghi indicati da una lettera anonima, che sostiene l’omicidio della donna. Non è chiaro se siano umane. In studio, il fratello la commenta in diretta e chiede a gran voce la riapertura delle indagini.

Non mancherà un approfondimento sui cosiddetti “accumulatori seriali”: individui che si isolano e scompaiono nella loro stessa abitazione, sommersa da oggetti inutili. “Chi l’ha visto?” esplora il fenomeno con l’aiuto del professor Stefano Pallanti, direttore dell’Istituto di Neuroscienze di Firenze, e interviene per supportare una donna segnalata dai vicini, che ha invocato l’assistenza del programma.

