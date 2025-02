Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 9 febbraio 2025, seconda puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

In questa puntata Fazio ospiterà in esclusiva per la tv italiana Bill Gates, in occasione del lancio della sua autobiografia “Source code – I miei inizi”, pubblicata il 4 febbraio a livello mondiale. Questo primo di tre volumi di memorie personali narra le origini di uno degli imprenditori e filantropi più influenti dei nostri tempi, esplorando la sua infanzia, i primi interessi e passioni, la vita familiare, le amicizie, le difficoltà di integrazione e il suo ingresso nel mondo dei computer e della programmazione all’inizio di una nuova era.

Tra gli altri ospiti, il direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, Carlo Conti, che sarà presente a pochi giorni dall’inizio dell’evento musicale, previsto per martedì 11 febbraio.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

