Per i fan di DayDreamer la puntata del 23 gennaio 2021 di C’è Posta Per Te, su Canale 5, è imperdibile. Nel people show ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, ci sarà tra gli ospiti Can Yaman, noto attore turco protagonista, appunto, di DayDreamer, ed in passato anche di Bitter Sweet.

Pochissime le informazioni su quale sarà la storia per cui è stato chiamato, ma sicuramente Yaman sarà in studio per una sorpresa a qualcuno che, tramite le storie da lui interpretate, ha trovato momenti di spensieratezza. Yaman era già stato ospite di C’è Posta Per Te nel 2020: a fine post potete vedere il video.

Per Yaman è un momento d’oro in Italia: mentre DayDreamer continua ad essere uno dei programmi su cui Canale 5 punta di più (tanto che dal 25 gennaio andrà in onda tutti i giorni alle 16:45, oltre che in prima serata una volta a settimana), l’attore interpreterà Sandokan nel remake della popolare serie tv tratta dai libri di Emilio Salgari, prodotta dalla Lux Vide e con, nel cast, anche Luca Argentero.

Inoltre, Yaman nelle settimane scorse è giunto in Italia per girare alcuni spot per una nota azienda di pasta, a fianco di Claudia Gerini e con la regia di Ferzan Ozpetek. Gli spot saranno ambientati dentro le aziende stesse ed in un ristorante, a testimonianza della vicinanza al settore in crisi in questi mesi di pandemia.

L’anticipazione di Can Yaman a C’è Posta Per Te 2021:



Il video di Can Yaman a C’è Posta Per Te 2020: