Daydreamer – Le ali del sogno, il cast

Il 10 giugno 2020, alle 14:45 su Canale 5, parte Daydreamer-Le ali del sogno, la nuova soap opera proveniente dalla Turchia che vede ancora una volta protagonista Can Yaman, attore già protagonista l’estate scorsa di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore e che è diventato un volto molto noto anche in Italia.

Questa volta, l’attore dovrà interpretare un fotografo giramondo, costretto dal padre a tornare ad Istanbul, dove si dovrà occupare dell’agenzia pubblicitaria di famiglia. Sarà così che farà la conoscenza di Sanem (Demet Özdemir), giovane aspirante scrittrice. Oltre ai due attori sopra citati, però, Daydreamer-Le ali del sogno ha nel suo cast numerosi altri attori: ecco chi sono.

Can Yaman è Can Divit: fotografo giramondo, accetta la proposta del padre Aziz (Ahmet Somers), malato, di gestire lui la compagnia pubblicitaria di famiglia. Conosce Sanem ad una festa, baciandola al buio per sbaglio, pensando di aver baciato la sua fidanzata. Quando scopre che non è così, inizia a cercarla.

Demet Özdemir è Sanem Aydin: giovane aspirante scrittrice il cui sogno è di trasferirsi alla Galapagos. Spinta dalla famiglia, però, si vede costretta ad accettare un lavoro nella compagnia pubblicitaria di Can, che incontrerà per caso durante una festa e che bacerà per caso. Non sapendo che si tratta del suo capo, inizierà a cercarlo, ma nel frattempo inizia a nutrire sentimenti contrastanti per lui, senza sapere che è proprio il ragazzo che ha baciato.

Birand Tunca è Emre Divit: fratello di Can, si è sempre molto impegnato nell’azienda di famiglia. Ragazzo inquadrato e serio, non prende bene la decisione del padre di affidarla al fratello. Per questo, aiutato da Demet sotto minaccia, decide di boicottarlo.

Öznur Serçeler è Leyla Aydin: sorella di Sanem, lavora già nell’azienda di Can come segretaria di Emre. Grazie a lei, Sanem trova lavoro nella compagnia.

Cihan Ercan è Muzzafer “Zebercet” Kaya: vicino di casa della famiglia di Sanem. Per convincere la ragazza a trovare lavoro, la famiglia la “minaccia” di consegnarla a lui.

Özlem Tokaslan è Mevkibe Aydin

Berat Yenilmez è Nihat Aydin

Sevcan Yaşar è Aylin Yüksel

Anıl Çelik è Cengiz “Ceycey” Özdemir

Tuğçe Kumral è Deren Kenshin

Ceren Taşci è Ayhan Işık

Sibel Şişman è Güliz Yıldırım

Tuan Tunalı è Metin

Ali Yağcı è Osman Işık

Oğuz Okul è Rifat

Feri Baycu Güler è Melahat

Kimya Gökçe Aytaç è Polen

Utku Ateş è Yiğit