Il 21 aprile 2021, su Canale 5, va in onda la prima puntata di Buongiorno Mamma, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelandone misteri e sorprese. Una serie prodotta da Lux Vide per Rti e diretta da Giulio Manfredonia.

Nel cast della serie compaiono Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta (Anna), Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (Sole) e Marco Valerio Bartocci (Michele), ma anche Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata), Stella Egitto (Maurizia), Barbara Folchitto (Lucrezia), Domenico Diele (Colaprico) e Filippo Gili (Filippo).

Buongiorno Mamma, la prima puntata

Nella famiglia Borghi è la madre, Anna, ad essere davvero speciale per i suoi cari. Ma è il padre Guido, preside del locale liceo, a occuparsi dei ragazzi: la coscienziosa Francesca, il ribelle Jacopo, la geniale Sole e il piccolo Michelino.

L’arrivo di Agata, misteriosa infermiera, porterà alla luce segreti tenuti troppo a lungo nascosti. Venuto meno l’aiuto di Lucrezia, la famiglia si trova in serie difficoltà economiche. Guido, a scuola, conosce la nuova insegnante di sostegno Miriam Castellani, mentre prova a sbloccare il fondo fiduciario costituito da Anna per i ragazzi, trovandosi di fronte ad un’amara realtà. Intanto i figli si mobilitano per aiutare il padre mentre Agata scopre un segreto nel passato di Anna e Guido.

Buongiorno Mamma, streaming

E’ possibile vedere Buongiorno Mamma in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo nella sezione “On demand”. A questo link la pagina ufficiale della serie.