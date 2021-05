Il 27 maggio 2021, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata di Buongiorno Mamma, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelandone misteri e sorprese. Una serie prodotta da Lux Vide per Rti e diretta da Giulio Manfredonia.

Nel cast della serie compaiono Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta (Anna), Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (Sole) e Marco Valerio Bartocci (Michele), ma anche Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata), Stella Egitto (Maurizia), Barbara Folchitto (Lucrezia), Domenico Diele (Colaprico) e Filippo Gili (Filippo).

Buongiorno Mamma, l’ultima puntata

La famiglia Borghi attraversa un momento davvero complicato: Guido è costretto a spiegare ai figli il suo legame con Miriam, mentre Sole si trasferisce dai nonni. Anche Agata è sempre più distante: forse i suoi sospetti su Guido hanno un reale fondamento.

Mentre nel passato Maurizia è nuovamente incinta e mette Anna e Guido in serie difficoltà, nel presente un pericolo ancora più grande si avvicina per mano di Colaprico. Sole è ancora ferita da quello che è successo. Jacopo sembra pronto ad accettare l’inaspettata richiesta di Greta (Rausy Giangiarè), mentre Francesca non sa da dove ripartire.

Ma una maledizione ancora più grande arriva con Colaprico che stavolta sembra avere tutti gli elementi per incastrare Guido. Agata intanto scopre che la verità è ben diversa da quel che ha sempre creduto e affonda le radici in un lontano passato.

Buongiorno Mamma, streaming

E’ possibile vedere Buongiorno Mamma in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo nella sezione “On demand”. A questo link la pagina ufficiale della serie.