Battiti Live 2020 in tv: date e città

Sarà una formula leggermente differente rispetto al passato, Battiti Live 2020, che da 26 luglio torna in onda su Radionorba e Telenorba (e dal 27 luglio su Italia 1). I concerti, infatti, non saranno itineranti, ma si terranno tutti ad Otranto, al Castello Aragonese, dove l’accesso sarà garantito solo a 400 persone.

Il programma, condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci, però, manterrà il contatto con altre città della Puglia, che saranno protagoniste nel corso delle puntate. Alcuni artisti, infatti, si esibiranno in alcuni luoghi simbolo di 15 città pugliesi, mentre la webstar Mariasole Pollio farà da tramite tra pubblico e cantanti su alcune spiagge.

Ma quali saranno le date di Battiti Live 2020? Come detto, i concerti andranno in onda la domenica sera su Radionorba e Telenorba, mentre il giorno seguente saranno trasmessi da Italia 1. I giorni di messa in onda saranno quindi il 26/27 luglio, il 2/3 agosto, il 9/10 agosto, il 16/17 agosto, il 23/24 agosto ed il 30/31 agosto (best of).

Le città che saranno coinvolte tra esibizioni degli artisti e collegamenti, invece, saranno Otranto, Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani, Vieste, Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo.