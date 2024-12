Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 29 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Batman Begins. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Batman Begins – Trama

Batman Begins è un classico del cinema che ha dato il via alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Trama

Il film racconta l’origine di Batman, dalla tragica morte dei suoi genitori fino alla sua trasformazione nel vigilante mascherato. Bruce Wayne, giovane e traumatizzato dalla perdita, intraprende un lungo viaggio alla ricerca di un modo per combattere l’ingiustizia. Dopo un intenso addestramento con la Setta delle Ombre, guidata dal misterioso Ra’s al Ghul, Bruce torna a Gotham City deciso a proteggere la sua città.

Batman Begins – Cast

Christian Bale nel ruolo di Bruce Wayne/Batman: L’interpretazione di Bale è considerata una delle migliori incarnazioni del Cavaliere Oscuro.

Michael Caine nel ruolo di Alfred Pennyworth: Il fedele maggiordomo di Bruce Wayne, una figura paterna e saggia.

Liam Neeson nel ruolo di Ra’s al Ghul: Il misterioso leader della Setta delle Ombre, mentore e avversario di Bruce Wayne.

Gary Oldman nel ruolo di James Gordon: Un onesto commissario di polizia alleato di Batman.

Cillian Murphy nel ruolo di Jonathan Crane/Lo Spaventapasseri: Un folle scienziato che terrorizza Gotham City con la sua tossina allucinogena.

