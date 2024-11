Questa sera, mercoledì 27 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Bastille Day – Il colpo del secolo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Bastille Day – Il colpo del secolo – Trama

Bastille Day – Il colpo del secolo è un thriller d’azione che intreccia le vite di due uomini molto diversi: un agente della CIA e un abile borseggiatore. La storia si svolge a Parigi, nel giorno della presa della Bastiglia. Un borseggiatore americano, Michael Mason, ruba inconsapevolmente una borsa contenente una bomba. L’esplosione causa un caos incredibile e attira l’attenzione di Sean Briar, un agente della CIA determinato a sventare un complotto terroristico.

Insieme, i due uomini dovranno collaborare per svelare l’identità dei veri colpevoli e impedire che la città venga nuovamente colpita. Ma la situazione si complica quando emergono nuove minacce e si scopre che dietro l’attentato si nasconde una cospirazione molto più vasta di quanto si potesse immaginare.

Bastille Day – Il colpo del secolo – Cast

Idris Elba nel ruolo di Sean Briar, l’agente della CIA dalla tempra d’acciaio.

Richard Madden nei panni di Michael Mason, il borseggiatore coinvolto in un gioco più grande di lui.

Charlotte Le Bon interpreta Zoe Naville, la giovane donna che voleva far esplodere la bomba.

Kelly Reilly è Karen Dacre, un’agente della CIA che lavora a stretto contatto con Briar.

