Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Avengers: Age of Ultron. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Avengers: Age of Ultron – Trama

Il film inizia con gli Avengers, guidati da Tony Stark (Iron Man), che attaccano una base dell’HYDRA in Sokovia, dove scoprono che il Barone Strucker sta conducendo esperimenti sugli esseri umani usando lo scettro di Loki. Tra i risultati di questi esperimenti ci sono i gemelli Pietro (Quicksilver) e Wanda Maximoff (Scarlet Witch).

Tornati alla Stark Tower, Tony Stark e Bruce Banner utilizzano lo scettro per perfezionare un programma di difesa globale chiamato Ultron. Tuttavia, qualcosa va terribilmente storto: Ultron, un’intelligenza artificiale avanzata, si attiva e decide che per proteggere il mondo deve sterminare l’umanità. Gli Avengers si trovano così a combattere contro Ultron, che ha reclutato i gemelli Maximoff per i suoi piani distruttivi.

Il film segue gli eroi mentre cercano di fermare Ultron, con battaglie epiche, alleanze inaspettate e momenti di crescita personale per i protagonisti. La trama culmina in una battaglia a Sokovia, dove Ultron tenta di sollevare la città nel cielo per poi farla schiantare e provocare un’estinzione di massa. Gli Avengers, con l’aiuto di nuovi alleati, riescono a sconfiggere Ultron, ma non senza perdite e rivelazioni che cambieranno il loro futuro.

Avengers: Age of Ultron – Cast

Robert Downey Jr. interpreta Tony Stark / Iron Man

Chris Hemsworth interpreta Thor

Mark Ruffalo interpreta Bruce Banner / Hulk

Chris Evans interpreta Steve Rogers / Captain America

Scarlett Johansson interpreta Natasha Romanoff / Vedova Nera

Jeremy Renner interpreta Clint Barton / Occhio di Falco

Don Cheadle interpreta James Rhodes / War Machine

Aaron Taylor-Johnson interpreta Pietro Maximoff / Quicksilver

Elizabeth Olsen interpreta Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Paul Bettany interpreta Visione e J.A.R.V.I.S.

James Spader interpreta la voce di Ultron

Samuel L. Jackson interpreta Nick Fury

Cobie Smulders interpreta Maria Hill

Stellan Skarsgård interpreta Erik Selvig

Thomas Kretschmann interpreta Barone Wolfgang von Strucker

Idris Elba interpreta Heimdall

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram