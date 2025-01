Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, martedì 7 gennaio 2025, su Italia1, Attacco al Potere – London Has Fallen, un film d’azione che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori in tutto il mondo. Un sequel adrenalinico (seconda parte della saga dopo Paris has fallen) che vede protagonista ancora una volta Gerard Butler nei panni dell’agente segreto Mike Banning.

Trama

Mentre Londra si prepara a piangere la perdita del suo Primo Ministro, un’ombra sinistra incombe sulla città. Un complotto globale mira a sfruttare il lutto nazionale per scatenare il caos e destabilizzare l’ordine mondiale. Con i leader mondiali riuniti per l’ultimo saluto, un’opportunità unica si presenta ai terroristi: eliminare i capi di Stato più potenti del pianeta e gettare il mondo nel caos. Solo Mike Banning, l’implacabile agente di sicurezza del Presidente degli Stati Uniti, può sventare questo diabolico piano e salvare il mondo dall’abisso. Ma mentre si infiltra nel cuore del complotto, dovrà affrontare non solo i terroristi, ma anche le diffidenze dei suoi stessi alleati.

Cast Attacco al Potere – London Has Fallen

Gerard Butler è Mike Banning.

Aaron Eckhart: nei panni del Presidente degli Stati Uniti.

Morgan Freeman: nel ruolo del Segretario alla Difesa.

Angela Bassett: come Vice Presidente degli Stati Uniti.

Radha Mitchell: nel ruolo della moglie di Mike Banning.

