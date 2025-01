Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, mercoledì 8 gennaio 2025, su Italia1, Attacco al Potere – Angel Has Fallen, terza parte della saga dopo Paris e London has fallen) che vede protagonista ancora una volta Gerard Butler nei panni dell’agente segreto Mike Banning.

Trama

L’agente del Secret Service Mike Banning (Gerard Butler) è in procinto di essere promosso a Direttore del Secret Service dal presidente degli Stati Uniti, Allan Trumbull (Morgan Freeman). Tuttavia, durante una gita di pesca del presidente, un attacco con droni armati uccide la scorta, lasciando Banning come l’unico sopravvissuto. Viene accusato ingiustamente di aver orchestrato l’attacco e si trova in fuga sia dalle autorità che dai veri cospiratori.

Con l’aiuto di suo padre Clay (Nick Nolte), un veterano solitario, Banning cerca di scagionarsi e proteggere il presidente, rivelando un complotto più ampio che coinvolge un ex collega, Wade Jennings (Danny Huston), e il vicepresidente Martin Kirby (Tim Blake Nelson).

Cast Attacco al Potere – London Has Fallen

Gerard Butler come Mike Banning

Morgan Freeman come Presidente Allan Trumbull

Nick Nolte come Clay Banning, padre di Mike

Jada Pinkett Smith come Helen Thompson, agente dell’FBI

Danny Huston come Wade Jennings, ex militare e capo di una compagnia tecnologica

Tim Blake Nelson come Martin Kirby, Vicepresidente degli Stati Uniti

Oltre agli attori principali, il cast include

Piper Perabo come Leah Banning, moglie di Mike

Lance Reddick come David Gentry, Direttore del Secret Service

Frederick Schmidt come Travis Cole, uno degli agenti del Secret Service

Michael Landes come Sam Wilcox, agente dell’FBI

Chris Browning come Agente Todd

Joseph Millson come Agente Ramirez

Sapir Azulay come Agente Murphy

Mark Arnold come Agente Jones

