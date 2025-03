Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 15 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Asterix & Obelix – Il regno di mezzo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Asterix & Obelix – Il regno di mezzo – Trama

Il film Asterix & Obelix – Il regno di mezzo (titolo originale: Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu) è una commedia d’avventura del 2023 diretta da Guillaume Canet. Si tratta del quinto film in live action ispirato ai celebri fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, ma è il primo a non basarsi direttamente su una storia a fumetti, proponendo invece una trama originale.

Ambientato nel 50 a.C., il film segue le vicende dei due irriducibili Galli, Asterix e Obelix. L’imperatrice della Cina viene imprigionata a seguito di un colpo di stato orchestrato dal principe traditore Deng Tsin Quin. Sua figlia, la principessa Fu Yi, riesce a fuggire con l’aiuto del mercante fenicio Graindemaïs e della guerriera Tat Han, raggiungendo la Gallia per chiedere aiuto ai leggendari Asterix e Obelix, noti per la loro forza sovrumana grazie alla pozione magica.

I due eroi accettano di accompagnare Fu Yi in un epico viaggio verso la Cina per liberare l’imperatrice e il suo regno. Tuttavia, scoprono che Giulio Cesare, assetato di conquiste, ha già stretto un’alleanza con Deng Tsin Quin, inviando il suo esercito e il generale Caius Antivirus a occupare il Regno di Mezzo.

Asterix & Obelix – Il regno di mezzo – Cast

Guillaume Canet: Asterix (anche regista del film)

Gilles Lellouche: Obelix

Vincent Cassel: Giulio Cesare

Marion Cotillard: Cleopatra

Julie Chen: Principessa Fu Yi

Jonathan Cohen: Graindemaïs, il mercante fenicio

Leanna Chea: Tat Han, la guerriera cinese

Zlatan Ibrahimović: Caius Antivirus, generale romano (debutto cinematografico del calciatore)

Angèle: Falbala

Pierre Richard: Panoramix, il druido

José Garcia: Biopix

Ramzy Bedia: Epidemaïs

Franck Gastambide: Barbe Rouge

Philippe Katerine: Cacofonix, il bardo

Jérôme Commandeur: Abraracourcix, il capo del villaggio

