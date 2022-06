Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 10 giugno 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 10 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serata speciale Con il Cuore: nel nome di Francesco ha totalizzato in media 2396 spettatori (17.02% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1417 spettatori (share 10.25%) nella media dei due episodi. Il film Il cosmo sul comò su Italia1 ha ottenuto 938 spettatori (5.86%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS ha interessato 1071 spettatori (6.22%) e quello di NCIS Hawai’i 855 (5.25%); il film La rapina del secolo su Rai3 ha conquistato 800 spettatori (4.91%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – Le storie ha interessato 1225 spettatori (9.55%) e su La7 il programma satirico Propaganda Live ne ha intrattenuti in media 697 (5.40%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 3727 spettatori (22.14% di share), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 2757 spettatori (share 16.30%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1382 spettatori (8.20%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1188 (7.09%). La puntata del gioco Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2237 spettatori (share 23.75%) nella prima parte e 3306 (27.98%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 1550 spettatori (17.47%) nell’anteprima e 2202 (19.33%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 6 ha avuto 825 spettatori (8.52%) nel primo episodio e 959 (11.69%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 923 (11.74%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1219 spettatori (15.54%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2143 spettatori (share 18.49%), la soap spagnola Una vita 2090 (19.64%), la puntata della soap Un altro domani 1822 (20.08%), la serie tv Brave and Beautiful 1597 (20.49%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1360 spettatori (17.41%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)