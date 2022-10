Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 28 ottobre 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 28 ottobre 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 4129 spettatori (24.68% di share); su Canale5 la fiction Viola come il mare ha avuto 2672 spettatori (share 15.66%). Il film Rambo Last Blood su Italia1 ha ottenuto 1295 spettatori (6.68%); su Rai2 la serie tv S.W.A.T. ha interessato 648 spettatori (3.13%) nel primo episodio e 581 nel secondo (3.11%); il documentario La marcia su Roma su Rai3 ha conquistato 836 spettatori (4.41%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1079 spettatori (7.14%) e su La7 il programma satirico Propaganda Live ne ha portati a casa in media 845 (5.92%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno ha portato a casa 4599 spettatori (22.42%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3553 spettatori (17.29%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1585 spettatori (7.74%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1703 (8.48%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. New Orleans ha avuto 1008 spettatori (4.95%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 3146 spettatori (24.97%) nella prima parte e 4478 (28.26%) nella seconda parte; la puntata del quiz Caduta Libera ha ottenuto 1752 spettatori (14.97%) nell’anteprima e 2827 (18.53%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1485 spettatori (16.16%), a seguire il programma Oggi è un altro giorno 1481 (15.09%), la soap Il Paradiso delle Signore 1784 (22.11%), poi la puntata de La vita in diretta 2115 spettatori (16.83%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2548 spettatori (share 20.03%), la soap spagnola Una vita 2220 (19.32%), il people show Uomini e donne 2495 (25.73%), la striscia di Amici di Maria 1436 (17.78%), la striscia del Grande Fratello VIP 1286 (16.07%), la serie tv Un altro domani 1077 (14.09%) e la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1322 spettatori (14.68%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)