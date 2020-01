Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 30 gennaio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 30 gennaio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la prima puntata di Don Matteo 12 ha totalizzato 6064 spettatori (26.69% di share); su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale ha avuto 3028 spettatori, 13.22% di share. Lo speciale Le Iene presentano: Chico Forti su Italia1 ha avuto 1116 (6.63%); su Rai2 il film L’uomo sul treno 1633 (6.56%), mentre il film In Her Shoes – Se fossi lei su Rai3 616 spettatori (2.56%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 1305 (6.73%) e su La7 Piazza Pulita 1100 (5.83%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti 5558 spettatori (21.01%); su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4720 spettatori (17.95%); su Rai3 Un posto al sole 1725 (6.56%), mentre su La7 Otto e mezzo 1922 (7.36%). La puntata di L’Eredità su Rai1 3751 spettatori (22.12%) nell’anteprima e 5318 (25.61%) nella puntata vera e propria; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 2738 spettatori (17.22%) nell’anteprima e 4326 (21.52%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La Prova del Cuoco 1454 (12.46%), Vieni da me 1822 (13.04%), Il paradiso delle signore 1825 (15.91%) e La vita in diretta 1501 (13.51%) nella prima parte e 1831 (14.27%) nella seconda; su Canale5 Una vita 2571 (17.32%), Uomini e donne 2952 (22.80%), Grande Fratello VIP 2149 (19.58%) la striscia di Amici di Maria De Filippi 2079 (19.32%), Il Segreto 2197 (19.87%), la puntata di Pomeriggio Cinque 2017 (16.84%) nella prima parte e 2360 (17.19%) nella seconda; su Rai2 Detto Fatto 681 (5.18%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)