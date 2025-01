Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 25 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Anna Frank e il diario segreto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Anna Frank e il diario segreto – Trama

“Anna Frank e il diario segreto” è un film d’animazione del 2021 diretto da Ari Folman, ispirato al famoso “Diario di Anna Frank”.

Il film si apre ad Amsterdam, un anno nel futuro, dove un temporale infrange la teca del diario di Anna Frank nel museo dedicato a lei. Dalle pagine si materializza Kitty, l’amica immaginaria alla quale Anna scriveva nel diario. Kitty, confusa e invisibile agli occhi dei visitatori del museo, si mette alla ricerca di Anna, non conoscendo il tragico destino della sua amica. Aiutata da Peter, un ladro che incontra nel museo, Kitty esplora il mondo moderno, scoprendo come la storia di Anna sia diventata un simbolo universale.

La sua ricerca la porta attraverso vari luoghi significativi della vita di Anna, come la biblioteca della Scuola Montessori, il teatro dove si rappresenta una pièce su di lei, e infine ai campi di concentramento come Westerbork, Auschwitz e Bergen-Belsen. Il viaggio di Kitty non è solo alla ricerca di Anna ma anche un viaggio di comprensione della storia e delle ingiustizie moderne, con un forte parallelo tra il destino degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e la situazione attuale dei rifugiati.

Anna Frank e il diario segreto – Cast doppiatori

Emily Carey presta la voce ad Anne Frank.

Ruby Stokes interpreta Kitty, l’amica immaginaria di Anna.

Sebastian Croft dà voce a Peter van Daan, un personaggio che incontra Kitty e la aiuta nel suo viaggio.

Michael Maloney doppia Otto Frank, il padre di Anna.

Samantha Spiro presta la voce a Edith Frank, la madre di Anna.

