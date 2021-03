Amici serale 2021: squadra Peparini-Pettinelli

Il serale di Amici di Maria De Filippi 2021 è in partenza stasera, sabato 20 marzo, su Canale5, condotto ovviamente da Maria De Filippi. Dopo i mesi di scuola vera e propria, per gli allievi è il momento di darsi battaglia in prime time, divisi in tre squadre. Solamente uno però sarà il vincitore di Amici 2021, edizione numero 20 del talent più longevo della nostra tv.

Come dicevamo, gli allievi sono divisi in squadre, capitanate ognuna da due professori. Vediamo chi fa parte della squadra Peparini-Pettinelli, che vedono quindi al “comando” Anna Pettinelli per il canto e Veronica Peparini per il ballo. La squadra è formata da 1 cantante (Aka7even) e 2 ballerini (Giulia e Samuele).

Amici serale 2021: Aka7even

Aka7even, nome d’arte di Luca, classe 2000, nato a Vico Equense (NA). Entra ad Amici nel team Pettinelli presentando il suo inedito “Yellow”. Durante il suo percorso all’interno della scuola, ha trovato un’intesa davvero speciale con la ballerina Martina. “Yellow” e “Mi manchi” sono stati entrambi pubblicati dal talent e prodotti da Cosmophonix.

Amici serale 2021: Samuele

Samuele, classe 1997, nato ad Este (PD). Inizia a interessarsi alla danza a 12 anni, quando comincia a studiare hip hop. Ama l’arte in tutte le sue forme, dai fumetti al cinema, passando per la recitazione. Entra ad Amici ballando un assolo da lui coreografato sulle note del brano “That’s Life” di Frank Sinatra molto apprezzato dalle tre Prof e viene scelto da Veronica Peparini.

Amici serale 2021: Giulia

Giulia, classe 2002, nata a Roma. Inizia a ballare danza classica a 3 anni e in seguito approfondisce lo studio del modern ed entra a far parte della Nough Megacrew. Entra ad Amici ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott e viene scelta dalla Prof Veronica Peparini. Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in se stessa. Vince le sue paure grazie all’amico Samuele (che la prepara a portare in scena una coreografia che la racconta) e a Sangiovanni (con cui ha un rapporto speciale e si è scambiata il primo bacio), che le fa capire come la diversità è unicità e quindi…bellezza.



