Amici 20 marzo 2021: eliminati Gaia e Esa (gallery)

Il serale di Amici di Maria De Filippi 2021 è partito ieri, sabato 20 marzo, con una doppia eliminazione: quella di Gaia della squadra Arisa-Cuccarini nella prima parte del programma e quella di Esa della squadra Celentano-Zerbi a fine puntata.

Amici 2021: Gaia eliminata nella prima puntata

Nella prima puntata del serale di Amici, Gaia si era esibita sulle note di No More Tears e Love on Top. Contro di lei si giocava la permanenza nel serale Tancredi.

Classe 2001, nata a Mondragone (CE), Gaia studia canto dall’età di 7 anni e affronta le audizioni di Amici per ben 4 volte. Si presenta nella prima metà di febbraio con il brano “On the Floor” di J.Lo, colpendo Arisa, che la prende nella sua squadra.

Amici 2021: Esa eliminato nella prima puntata

Nella prima puntata del serale di Amici, Esa si è esibito in svariati brani: Est ce que tu m’aimes?, Dimmi, Superstition e Solo se ti va. Si è giocato lo spareggio finale contro Raffaele.

Esa, polistrumentista, cantautore e Direttore d’orchestra, classe 1998, nato a Lille, in Francia. Entra ad Amici con l’inedito “Dimmi”. Da subito la Prof Anna Pettinelli ha delle perplessità sul suo modo di cantare, tanto da arrivare a definirlo “stonato”. Dal canto suo, Rudy Zerbi lo considera un ragazzo dal cuore immenso, crede nel suo talento e lo sceglie per entrare nel suo team. Ad Amici Esa presenta 2 inediti: “Dimmi”, prodotto e pubblicato da Etta Matters; “Ci sto male”, prodotto da Etta Matters e Pietro Cunibertii.

Ulteriori informazioni e video su Amici 20 sono disponibili sul sito Witty TV. A voi le immagini dell’eliminazione di Gaia ed Esa nella puntata del serale di Amici del 20 marzo 2021.