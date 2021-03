Amici serale 2021: squadra Arisa-Cuccarini

Il serale di Amici di Maria De Filippi 2021 prenderà il via sabato 20 marzo su Canale5, condotto ovviamente da Maria De Filippi. Dopo i mesi di scuola vera e propria, per gli allievi sarà il momento di darsi battaglia in prime time, divisi in squadre. Solamente uno sarà il vincitore di Amici 2021, edizione numero 20 del talent più longevo della nostra tv.

Come dicevamo, gli allievi sono divisi in squadre, capitanate ognuna da due professori. Vediamo chi fa parte della squadra Arisa-Cuccarini, capitanata quindi da Arisa per il canto e Lorella Cuccarini per il ballo. La squadra è formata da 4 cantanti (Raffaele, Gaia, Tancredi e Ibla) e 3 ballerini (Rosa, Martina e Alessandro).

Amici serale 2021: Raffaele

Raffaele, cantautore, classe 2000, nato a Lamezia Terme (CZ). Entra ad Amici all’inizio dell’edizione. Si presenta con l’inedito “Il sole alle finestre”. Mentre la Prof Arisa e la Prof Pettinelli lo apprezzano, Rudy Zerbi non lo ritiene meritevole della maglia perché non trasmette emozioni quando canta. Va nel team di Arisa. Grazie al talent pubblica gli inediti “Senza Love”, “Il sole alle finestre” e “Tasto Reset”, prodotti tutti e tre da Gorbaciof.

Amici serale 2021: Gaia

Gaia, classe 2001, nata a Mondragone (CE). Studia canto dall’età di 7 anni ed è la quarta volta che affronta le audizioni di Amici. Si presenta nella prima metà di febbraio con il brano “On the Floor” di J.Lo. Arisa sposa subito il suo talento perché la ritiene più strutturata e preparata rispetto ad Elisabetta (sua allieva che lascia il programma ma che ha già un banco nella prossima edizione).

Amici serale 2021: Tancredi

Tancredi, classe 2001, nato a Milano. Entra ad Amici a febbraio vincendo una sfida voluta da Arisa contro Evandro (allievo di Anna Pettinelli). Si presenta in studio con i suoi inediti “Fuori di Testa” e “Las Vegas”, brano che Amici pubblica con la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Amici serale 2021: Ibla

Ibla, nome d’arte di Claudia, cantautrice, classe 1997, nata a Porto Empedocle (AG). Entra a far parte della classe di Amici alla ripartenza del talent dopo la pausa natalizia, vincendo una sfida voluta da Rudy Zerbi contro Kika (allieva del team Arisa che lascia la scuola). Si presenta con l’inedito “Libertad” e a metà febbraio pubblica anche il suo secondo brano “No te gusta”, prodotto da Mastiff Beat. Durante il suo percorso Zerbi la critica e le propone di cambiare Professore di riferimento, per non rischiare di non essere scelta da lui per la fase Serale. Ibla apprezza il consiglio e ne fa tesoro: decide di farsi seguire da Arisa.

Amici serale 2021: Martina

Martina, classe 2000, nata a Cagliari. Da quanto ha 5 anni balla latino americano. Viene subito apprezzata da Lorella Cuccarini, che crede nelle sue capacità e nelle sue potenzialità, mentre Alessandra Celentano non le avrebbe mai assegnato la maglia. Lorella Cuccarini intravede in Martina la possibilità di intraprendere la strada del musical e comincia a farla studiare per poter interpretare nel canto e contemporaneamente nel ballo celebri scene tratte dalle più importanti opere di Broadway. Martina fin da subito si lega sentimentalmente a Aka7even.

Amici serale 2021: Rosa

Rosa, classe 2000, nata a Napoli. Inizia a ballare modern a 5 anni. Entra ad Amici con una coreografia sul brano di Ariana Grande “7 Rings”. È Lorella Cuccarini a sceglierla per far parte del suo team. Fin da subito Rosa viene criticata dalla maestra Celentano, che non vede in lei sufficiente talento. All’interno della casa si avvicina e coltiva un rapporto speciale con il cantante Deddy.

Amici serale 2021: Alessandro

Alessandro, classe 2000, nato a Brindisi. Inizia a ballare a soli 3 anni danze latino-americane, mentre a 11 si appassiona anche all’hip hop e comincia a coltivare la voglia di imparare lo stile contemporaneo, il new modern e la danza classica. Entra nella scuola il 9 gennaio 2021 vincendo una sfida contro Riccardo (ex allievo di Cuccarini che lascia la scuola), ballando “Lose yourself” di Eminem e una taranta.



