Amici 2021, il serale: quante puntate sono e quando è la finale?

La primavera di Canale 5 è ormai da tempo caratterizzata dalla versione serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show in cui i giovani partecipanti si sfidano a colpi di canto e di ballo per arrivare in vetta ed aggiudicarsi il primo posto.

Ma da quante puntate è composto il serale di Amici 2021? Stando a quanto rivelato da TvBlog, le puntate di Amici dovrebbero essere nove, per altrettante settimane, a partire dal 20 marzo, il sabato sera. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, la finale dovrebbe andare in onda il 15 maggio.

Amici 2021

In questa edizione ancora di più la produzione e tutte le persone dello staff di Amici si sono dedicate alla preparazione dei talenti con l’obiettivo di aiutarli non solo a trovare una propria unicità creativa ma anche a saper esprimere con personalità il proprio sentire. Una ricerca che accompagna i ragazzi a trovare i propri spazi attraverso diversi linguaggi più attuali, moderni e multimediali e che professionalmente permette loro di crescere e conoscere diverse realtà produttive del mercato.

Quest’anno la formula in studio del Serale prevedere tre squadre formate ognuna da due Prof: Alessandra Celentano è in coppia con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini affianca Arisa, e Veronica Peparini guida la squadra con Anna Pettinelli. Ogni coppia di Prof porta nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano.

A valutare in studio le performance artistiche 3 bellissimi e competenti giudici di gara: l’affascinante conduttore partenopeo Stefano De Martino; il blasonato e amato Emanuele Filiberto di Savoia e il musicista e cantante frontman dei Kolors Stash. Ad Amici debutta come Direttore artistico e coreografo dello show (per la prima volta in Italia) l’artista francese Stephane Jarny.