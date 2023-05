Al Bano 4 volte 20, ospiti e scaletta del concerto evento su Canale 5

Il 20 maggio scorso Al Bano ha compiuto 80 anni. Un’occasione imperdibile per il cantante di Cellino San Marco, che ha deciso di festeggiare con un concerto evento pronto ad andare in onda su Canale 5. Al Bano 4 volte 20 va in onda questa sera, martedì 23 maggio 2023, alle 21:45.

Uno spettacolo (prodotto da Arcobaleno Tre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni) registrato il 18 maggio all’Arena di Verona, che ha visto Al Bano protagonista insieme a numerosi ospiti, cantanti ma soprattutto amici che hanno voluto fare festa con lui. Sul palco, quindi, ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia, sin dagli esordi: Gianni Morandi, Renato Zero -che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano-, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi.

Non mancherà Romina Power, che oltre a condividere parte della carriere con Al Bano è stata anche sua compagna per molti anni. E proprio per sottolineare l’importanza della famiglia nella vita di Al Bano, per la prima volta tutti i figli di Al Bano saranno insieme sul palco: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Per quanto riguarda la scaletta, accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre cinquant’anni di carriera: una sequenza di grandi successi come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita” e “Nostalgia Canaglia” da cantare con tutto il pubblico.

[Foto di Maurizio D’Avanzo]