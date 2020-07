90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Yolanda e Williams oggi

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quarta stagione è disponibile in esclusiva su DPlay Plus dal 12 luglio. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 19 luglio. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Yolanda, proveniente dal Nevada, e dall’inglese Williams.

Come è finita tra Yolanda e Williams

Durante la stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, non c’è stato alcun incontro tra Yolanda e Williams e in tanti hanno pensato che il ragazzo, in realtà, manco esistesse realmente.

La figlia di Yolanda, Karra, ha anche sostenuto più volte che la madre fosse vittima di una truffa. Ma come è andata a finire la storia? Williams esiste e, alla fine, ha incontrato Yolanda?

Yolanda e Williams oggi

Purtroppo la storia non ha avuto alcuna fine poiché, come accennato sopra, non hai mai avuto alcun inizio. I due, infatti, non si sono mai incontrati. I figli di Yolanda, dopo aver analizzato le foto pubblicate sul profilo Instagram di Williams, hanno scoperto che si trattavano di immagini false.

Inoltre, Yolanda ha ricevuto anche un’email nel quale le veniva chiesto una somma di denaro affinché non fosse state diffuse alcune foto private che aveva mandato a Williams. Infine, è stato assunto un investigatore privato che pare abbia scoperto che Williams in realtà si chiami Uche ed è un uomo nigeriano.

Infine, stando a quanto riportato su alcuni siti americani, viene ipotizzato anche che Yolanda fosse a conoscenza di tutta questa finzione e si sia prestata per l’occasione.