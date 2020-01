90 giorni per innamorarsi: Timothy e Jeniffer oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Caesar Timothy Malcolm, 38enne della Carolina del Nord, esattamente di Charlotte, e la bellissima modella colombiana Jeniffer Tarazona di 25 anni. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Timothy e Jeniffer

Se ti stai chiedendo come è finita tra Timothy e Jeniffer, devi sapere che la storia tra i due è stata sin da subito tra le più difficili. Come si è potuto vedere nel corso della terza stagione del programma, la coppia ha avuto spesso discussioni su vicende intime e Jeniffer, addirittura, è arrivata a pensare che Tim fosse gay poiché non faceva mai alcuna mossa o proposta durante il loro incontro in Colombia. Inoltre, la ragazza 25enne non ha accettato facilmente l’ottimo rapporto tra Tim e Veronica, la sua ex fidanzata.

Alla fine di tutto, si è scoperto che Timothy, come lui stesso ha ammesso ai produttori del programma, non si aspettava che Jeniffer fosse così bella dal vivo ed è rimasto intimidito dalla sua fisicità, al punto da pensare di non essere all’altezza della situazione.

Timothy e Jeniffer oggi

Ma che fine hanno fatto Timothy e Jeniffer? Nonostante le difficoltà iniziali e nonostante la terza stagione di 90 giorni per innamorarsi si è conclusa con Tim che lascia la Colombia dopo aver regalato a Jeniffer lo stesso anello che aveva dato alla sua ex Veronica, i due stanno ancora insieme.

A quanto si apprende, Timothy sta facendo di tutto affinché Jeniffer possa presto raggiungerlo negli Stati Uniti. Inoltre, rispondendo a una domanda da parte di un giornalista, Tim ha ammesso di non aver ancora fatto sesso con Jeniffer e che è disposto ad attendere ancora se questo può giovare alla loro relazione.