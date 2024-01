90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Tyray e Carmella oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la sesta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da gennaio 2024. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 21 gennaio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Tyray Mollett, americano 34enne originario della California, e dalla barbadiana Carmella.

Come è finita tra Tyray e Carmella

Tyray, un americano di 34 anni, ha incontrato Carmella, una donna di Barbados su Facebook. La coppia ha iniziato una relazione a distanza di quattro anni che però è sembrata da subito uno scam, o per meglio dire un “catfish”.

Tyray dopo un po’ ha accusato Carmella di avergli mentito e di avergli inviato foto di altre donne. Carmella ha negato tutto, ma Tyray non le ha creduto e la ha lasciata. Dopo la rottura, Tyray ha scoperto che Carmella era in realtà una catfisher. La donna che Tyray aveva pensato di amare non esisteva. La vera Carmella era una giovane donna di 20 anni che si era inventata una falsa identità per truffare Tyray.

Tyray è stato deluso e arrabbiato di essere stato truffato. Tuttavia, ha affermato di aver imparato la sua lezione e di non essere più così ingenuo.

Tyray e Carmella oggi

Alla fine del programma, Tyray riesce ad incontrare la vera Carmella, titolare delle foto (vedi foto in cima), ed esce dall’incontro un po’ rinfrancato, anche se l’amarezza resta. prova anche a chiederle se è single, ma lei pur incoraggiandolo ad andare avanti, non sembra interessata ad una relazione con lui. In ogni caso i due restano in contatto.