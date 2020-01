90 giorni per innamorarsi: Darcey e Tom oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Darcey Silva, già protagonista nella prima e seconda stagione del programma con l’ormai ex fidanzato Jesse, e Tom Brooks, un uomo inglese di 39 anni.

Come è finita tra Darcey e Tom

Nel corso della terza stagione di 90 giorni per innamorarsi abbiamo scoperto che Darcey ha conosciuto Tom online ben quattro anni fa, ancora prima di iniziare la sua relazione con Jesse. I due, però, non si erano mai visti prima e nel corso delle puntate della terza stagione de programma abbiamo assistito al loro incontro a Londra, durante il quale Darcey ha conosciuto anche le due ex di Tom. Successivamente i due hanno proseguito il loro “primo appuntamento” in Albania.

Darcey e Tom oggi

Oggi Darcey e Tom stanno ancora insieme o il 39enne inglese ha fatto la fine di Jesse? I tanti telespettatori del programma si sono chiesti se la bellissima bionda sia tornata nuovamente single o se è ancora impegnata. I due non stanno più insieme, come hanno confermato loro stessi. A quanto pare, sembra che sia stato Tom a rompere la relazione poiché non era in grado di dare a Darcey le attenzioni che meritava. Sul Web sono circolate voci che i due sono rimasti comunque buoni amici e che siano attualmente impegnati con altre persone. Addirittura per Darcey potrebbe prospettarsi una nuova “avventura” all’interno del programma con al suo fianco un nuovo uomo.