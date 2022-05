Fotogallery di Alina, fidanzata di Steven in 90 giorni per innamorarsi

Chi è Alina di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, la fidanzata di Steven Johnston, uno dei protagonisti nella terza stagione del programma americano che in Italia va in onda su Real Time.

La ragazza è poco più che ventenne, è una studentessa e proviene da Mosca. Per quanto riguarda la sua storia con Steven, durante la terza stagione del programma abbiamo visto che tra i due le cose sono andate bene sin da sùbito, salvo poi complicarsi. Come finirà la storia tra loro due? Qui l’abbiamo raccontata per intero.

Le foto di Alina di 90 Giorni per Innamorarsi