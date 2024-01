90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Statler e Dempsey oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la sesta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da gennaio 2024. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 21 gennaio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Statler Riley, americana 30enne originario del Texas, e dalla britannica 28enne Dempsey Wilkinson.

Come è finita tra Statler e Dempsey

Statler e Dempsey ha iniziato a frequentarsi a distanza nel 2022 e, nel 2023, Statler ha deciso di volare nel Regno Unito per incontrare Dempsey di persona.

La loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi fin dall’inizio. Hanno avuto problemi di comunicazione, differenze culturali e il fatto che Statler non avesse mai visto Dempsey in videochiamata. Nonostante ciò, Statler era determinato a far funzionare la relazione e ha deciso di rimanere nel Regno Unito per diversi mesi.

Durante il suo soggiorno, Statler ha scoperto che Dempsey era una persona gentile e premurosa, ma che aveva anche un forte senso di indipendenza e non era sempre disposta a scendere a compromessi. Statler, invece, era più tradizionalista e cercava una partner più disponibile a impegnarsi in una relazione seria.

A causa di queste differenze di personalità e di aspettative, la relazione di Statler e Dempsey è diventata sempre più tesa. Hanno avuto frequenti discussioni e hanno iniziato a mettere in discussione la propria compatibilità. Alla fine della stagione, Statler ha deciso di tornare negli Stati Uniti. Dempsey era delusa dalla sua decisione, ma ha accettato di lasciarlo andare.

Statler e Dempsey oggi

Dopo la rottura, Statler e Dempsey hanno continuato a frequentarsi a distanza per diversi mesi. Tuttavia, la distanza e le loro differenze di personalità hanno continuato a pesare sulla relazione. A un certo punto, Statler ha iniziato a dubitare dei sentimenti di Dempsey per lui e ha iniziato a uscire con altre persone. Dempsey ha scoperto della relazione di Statler con un’altra donna e ha deciso di troncare definitivamente la loro relazione.