90 giorni per innamorarsi: Blake e Jasmin oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste della nuova stagione del programma, in Italia in onda da domenica 12 aprile, ci sono Blake Abelard, modello 29enne di Los Angeles, e Jasmin Lahtinen, produttrice musicale finlandese, esattamente di Helsinki, di due anni più giovane.

Come è finita tra Blake e Jasmin

Blake e Jasmin sono tra i protagonisti della settimana stagione di 90 giorni per innamorarsi che negli Stati Uniti è andata in onda dal 3 novembre 2019 al 17 febbraio 2020. Durante le puntate, abbiamo visto i due “innamorati” incontrarsi e presentarsi alle rispettive famiglie. Inoltre, abbiamo assistito ai dubbi degli amici di Blake i quali hanno messo in dubbio l’autenticità dei sentimenti di Jasmin. Il motivo? La bella finlandese ha un sorella negli Stati Uniti, proprio a Los Angeles, che ha ottenuto la green card e gli amici di Blake sostengono che tutto questa storia sia una messa in scena per raggiungere la sorella.

Nonostante tutto, compresi i rispettivi stili di vita non propriamente identici, Blake ha portato Jasmin con sé a Los Angeles e hanno organizzato il loro matrimonio.

Blake e Jasmin oggi

Come si è potuto vedere dal finale di stagione, andato in onda negli Stati Uniti il 17 febbraio, Blake e Jasmin si sono sposati il 10 ottobre 2019. Sul profilo Instagram della bella ragazza finlandese, sono anche visibili alcuni scatti della cerimonia.

A distanza di mesi dalle nozze, i due sono ancora felicemente insieme. Recentemente Jasmin ha pubblicato una foto con Blake con il messaggio “Il mio mondo“.