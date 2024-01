90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Meisha e Nicola oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la sesta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da gennaio 2024. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 21 gennaio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Meisha Johnson, americana 43enne originaria del Minnesota, e dall’israeliano Nicola Kanaan.

Come è finita tra Meisha e Nicola

Meisha, una donna americana di 42 anni, ha incontrato Nicola, un uomo israeliano di 33 anni, su un’app di incontri. La coppia si è frequentata ben sette prima di prendere parte al programma.

La relazione di Meisha e Nicola è stata caratterizzata da alti e bassi. Hanno avuto problemi di comunicazione e grandi differenze culturali, ma hanno anche in comune una forte spiritualità che ha spesso ovviate alle difficoltà, anche opposte dalle reciproche famiglie. Per esempio la famiglia di lui mal digeriva il fatto che lei fosse una madfe single.

Verso la fine del programma, Nicola ha proposto a Meisha di sposarla e lei ma accettato, ma…

Meisha e Nicola oggi

A tuttìoggi non risulta che i due si siano sposati. Continuano la loro frequentazione ma ancora l’ultimo passo si fa attendere.