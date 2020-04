90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste della nuova stagione del programma, in Italia in onda da domenica 12 aprile, ci sono Emily McCue, cittadina statunitense di 29 anni residente a Portland, e il russo Alexander “Sasha” Larin di 32 anni.

Come è finita tra Emily e Sasha

Come abbiamo scoperto durante la settima stagione di 90 giorni per innamorarsi, andata in onda negli Stati Uniti lo scorso autunno, Emily si è trasferita in Russia per motivi di lavoro e ha incontrato Sasha entrando in una palestra, dopo l’uomo lavorava come personal trainer. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine ed Emily è rimasta incinta.

Inoltre, scopriremo che Sasha è già stato sposato due volte e che ha già due bambini. Per questo motivo, Betsy, la sorella di Emily, solleverà dei dubbi sul russo, a suo avviso incapace di avere una famiglia. A rendere il tutto ancora più interessante è stata una delle ex mogli di Sasha che, durante un incontro con Emily, l’ha voluta mettere in guardia sull’infedeltà dell’uomo.

Nonostante gli alti e i bassi tra i due e i dubbi sollevati da Betsy, Emily e Sasha organizzano il loro matrimonio e si sposano sul finire della stagione di 90 giorni per innamorarsi.

Emily e Sasha oggi

Adesso, quello che tutti si chiedono è se Emily e Sasha stanno ancora insieme e, soprattutto, se i dubbi di Betsy hanno trovato conferma. Ebbene sì: i due sono ancora sposati e tutt’ora sono felicemente insieme, come confermano anche le foto che sia Emily che Sasha pubblicano regolarmente sui propri profili Instagram.

Inoltre, abbiamo appreso che Sasha è stato colpito da codiv-19 e che è stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni, prima di essere rimandato a casa. A tal proposito, è ufficiale che Emily e Sasha saranno tra i protagonisti di 90 Day Fiancé: Self-Quarantined, uno spin-off del programma che è stato creato proprio nei giorni della pandemia e che andrà in onda negli Stati Uniti dal 20 aprile.