90 giorni per innamorarsi è un programma tv della categoria reality che segue dieci coppie formate da una americano/a e uno straniero. Si articola in tre filoni: l’originale, 90 giorni per innamorarsi… e poi, 90 giorni per innamorarsi – Prima dei 90 giorni. Ogni coppia viene così seguita durante l’iter pre e post-matrimoniale e a volte anche dopo l’inevitabile (in molti casi) rottura.

Il reality fa chiaramente leva su un sentimento diffuso tra gli americani: il fatto che molti stranieri vogliano sposarsi solo con un loro connazionale per ottenere la Green Card, o più in generale del denaro. E a volte è proprio così, anche se ci sono casi in cui va a finire bene. Sin qui sono andate in onda 7 stagioni del programma principale, e svariate anche dei vari spin-off.

Alla fine di 90 giorni per innamorarsi… e poi è andato in onda uno speciale di tre puntate dal titolo 90 giorni per innamorarsi: la famiglia di Chantel; mentre un altro speciale in onda in maggio 2021 è sulle gemelle Darcey e Stacey. Vedi più sotto per i link ai rispettivi streaming.

90 giorni per innamorarsi – Coppie e Cast

90 giorni per innamorarsi – Orari e Canale

Ogni stagione di 90 giorni per innamorarsi spin-off compresi va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) la domenica sera alle ore 22,10, in prima tv.

90 giorni per innamorarsi – Puntate in streaming

