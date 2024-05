90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Manuel e Ashley oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia ed è ormai giunto alla settima stagione, che sarà proposto in prima serata su Real Time a partire da domenica 26 maggio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Ashley Michelle, donna trentunenne originaria di Rochester (nello stato di New York), e da Manuel Velez, 34enne proveniente dall’Ecuador.

Come è finita tra Manuel e Ashley

Manuel e Ashley si sono conosciuto oltre 10 anni fa in Ecuador, durante una festa di Capodanno. I due si innamorarono ma, causa di problemi personali di Ashely, la loro relazione terminò poco dopo. I due, però, si sono nuovamente incontrati dopo 7 anni e hanno mostrato la loro storia durante la settima stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni.

Durante le varie puntate viene raccontata la loro storia e soprattutto della scarsa fiducia della coppia. Problema che deriva principalmente dalla riservatezza di Manuel, che non solo ha evitato di raccontare del suo passato ma anche evitato di far conoscere Ashley ai suoi figli. Tutto ciò, ha portato la famiglia di Ashley a dubitare dell’uomo ma, nonostante ciò, Ashley ha scelto di restare con Manuel e i due hanno deciso di sposarsi.

Manuel e Ashley oggi

Oggi Manuel e Ashley stanno ancora insieme? Mentre tutti erano più che convinti che la coppia si fosse già lasciata, ipotesi fondata soprattutto dal fatto che Ashley non avesse più fatto menzione di Manuel sui suoi profili social e che nessuno dei due avesse pubblicato alcuna foto o video insieme, sono stati proprio i diretti interessati a smentire la notizia.

Dopo essere stati visti insieme a fare shopping, a confermare che la loro relazione era più solida che mai è stato Manuel che, nel mese di aprile 2024 e nelle successive settimane, ha pubblicato una serie di video insieme ad Ashley (che vediamo notevolmente dimagrita).