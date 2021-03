Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sono Jenny, donna di Palm Springs, in California, e il trentenne Sumit di Nuova Delhi, in India. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Jenny e Sumit

Se ti stai chiedendo come è finita tra Jenny e Sumit, devi sapere che durante la prima stagione del programma ne abbiamo viste di tutte i colori. Dopo che Jenny ha raggiunto Sumit in India, i due hanno preso un appartamento insieme. Nello stesso appartamento, è stata arrestata la famiglia di Sumit e quest’ultimo si è scoperto che è sposato con un’altra donna.

Nell’ultima puntata, abbiamo visto Jenny lasciare l’India per far ritorno negli Stati Uniti.

Jenny e Sumit oggi

Negli Stati Uniti, esattamente il 14 e il 21 ottobre, sono andate in onda le puntate “Tell All: Part 1” e “Tell All: Part 2” nelle quali il cast completo di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti è stato riunito. Nel corso delle due puntate, abbiamo scoperto come prosegue tra Jenny e Sumit oggi.

I due, al momento, stanno vivendo ognuno nel proprio paese ma entrambi si sono detti ancora innamorati l’uno dell’altra. Sumit ha affermato di aver avviato le pratiche per il divorzio da sua moglie. Il loro piano è tornare insieme, con il trasferimento di Jenny in India, non appena Sumit otterrà il divorzio.

90 giorni per innamorarsi 2021

Nella seconda edizione di Lontano dagli Stati Uniti, al via domenica 14 marzo su Real Time, la coppia ritorna e si scopre che Jenny vive assieme a Sumit in India ormai da un anno e ha trascorso nel paese asiatico tutto il periodo della pandemia chiedendo permessi mensili ma sempre con la paura che non le vengano rinnovati. La famiglia di Sumit ha accettato momentaneamente la situazione a patto che i due non si sposino ma si limitino a convivere.