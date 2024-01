90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: David e Sheila oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la sesta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da gennaio 2024. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 21 gennaio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da David Dangerfield , americano 60enne originario del Nebraska, e dalla filippina Sheila Mangubat.

Come è finita tra David e Sheila

David, un americano di 60 anni, ha incontrato Sheila, una filippina di 29 anni, tramite un sito di incontri online. La coppia ha iniziato una relazione a distanza di cinque mesi prima di incontrarsi di persona per la prima volta nel programma.

La relazione di David e Sheila è stata caratterizzata da alti e bassi. Hanno avuto problemi di comunicazione, differenze culturali e la mancanza di fiducia di David nel fatto che Sheila potesse essere interessata a lui per amore e non per il suo denaro. Tuttavia, alla fine della stagione, si sono fidanzati.

Ciò che ha reso la relazione di David e Sheila così interessante per i fan è stato il modo in cui hanno affrontato le sfide della loro relazione. David è un uomo generoso e premuroso, mentre Sheila è più timida e riservata. Le loro differenze caratteriali sono state un duro ostacolo da superare, tuttavia alla fine…

David e Sheila oggi

Dopo la fine del programma, David e Sheila hanno continuato la loro relazione a distanza. Nel 2021, David ha viaggiato nelle Filippine per sposarsi con Sheila. La coppia vive attualmente insieme negli Stati Uniti.