90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quinta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da agosto 2022. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 28 agosto. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Caleb Greenwood, americano dell’Arizona, e dalla russa Alina Kozhevnikova.

Come è finita tra Caleb e Alina-Video

La relazione tra Caleb e Alina è nata online quando entrambi avevano soltanto 15 anni e si è protratta per un lungo periodo, finché i due hanno deciso di vedersi. Alina è affetta da una forma di nanismo ed è costretta in sedia a rotelle, e questo causa un po’ di sconcerto durante il loro primo incontro, anche se lui conosceva bene la situazione. I due ci provano e tra di loro nasce una certa chimica, anche nell’intimità.

Caleb e Alina oggi

Le problematiche di un rapporto così difficile però a lungo andare si riveleranno insuperabili. In più ci si metterà anche la scoperta di alcuni post razzisti sui social che costringeranno la produzione a sospendere il personaggio di Alina. La causa della loro separazione, maturata col tempo, è però la differenza di altezza secondo le dichiarazioni di Caleb