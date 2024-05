90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Citra e Sam oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia ed è ormai giunto alla settima stagione, che sarà proposto in prima serata su Real Time a partire da domenica 26 maggio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Sam Wilson, uomo di 30 anni originario del Missouri, e da Citra Vallejos, indonesiana di 26 anni.

Come è finita tra Citra e Sam

Citra e Sam si sono conosciuti online su un’app per conoscere persone. Il primo passo è stato effettuato da Citra che, colpita dall’aspetto giovanile di Sam (l’uomo, infatti, dimostra meno anni di quelli che ha), gli ha inviato un primo messaggio. Inizialmente Sam non era attratto da Citra e i due hanno continuato a scambiarsi messaggi come semplici amici. Sam si è confidato spesso con Citra, confessandole anche il suo passato in cui è stato dipendente da antidolorifici e, dopo un anno dal loro primo messaggio, ha iniziato a provare dei sentimenti per la donna al punto di volare in Indonesia per conoscere Citra di persona.

I due hanno deciso di fidanzarsi e a parlare di matrimonio, con Sam che avrebbe dovuto convertirsi all’Islam e rispettarne tutte le regole per poter sposare la donna. Il ragazzo non si è sottratto ma durante la relazione a distanza ha tradito Citra passando una notta con un’altra donna. Nonostante ciò, Citra ha perdonato il tradimento e, accompagnata dal padre e dalle sue due sorelle, ha raggiunto Sam negli Stati Uniti dove i due si sono spostati prima con una cerimonia musulmana e poi una cristiana.

Citra e Sam oggi

Oggi Citra e Sam stanno ancora insieme? Non solo la coppia è ancora sposta ma Citra è incinta e i due diventeranno genitori di una bambina a giugno 2024. Altra curiosa notizia che non riguarda direttamente la coppia è che il fratello di Sam, Tammy, e la sorella di Citra, Nafa, si sono innamorati e anche loro hanno deciso di sposarsi.