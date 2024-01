90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Christian e Cleo oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la sesta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da gennaio 2024. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 21 gennaio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Christian Allgood, americana 43enne originaria del Minnesota, e dalla modella transgender inglese (che poi si scoprirà essere in realtà italiana) Cleo .

Come è finita tra Christian e Cleo

Tutta la relazione e la storia gira intorno al fatto che lei sia in realtà transgender e su quanto lui sia in grado di accettare questa realtà. Altre difficoltà insorgono poi durante il loro rapporto, tra cui il fatto che dopo essersi incontrati e aver superato le timidezze iniziali, i due vivono insieme qualche giorno scoprendosi piano piano.

Pur non avendo problemi nel sesso, lei scopre che lui continua a parlare con molte altre donne online e questo non le vagiù. La cosa crea grandi tensioni tra i due.

Christian e Cleo oggi

Alla fine comunque anche diversi mesi dopo lo show è stato confermato che i due continuano a frequentarsi, anche se non è chiaro in quale direzione stia andando la loro storia… questo fino a ottobre 2023, quando i due si sono ufficialmente separati. A questo riguardo Cleo ha scritto in un post su Instagram: “Io lo amo e lo amerò sempre, non rimpiango che sia entrato nella mia vita, speravo che potessimo avere un lieto fine, ma abbiamo personalità ed esigenze emotive molto diverse, e questo è stato estremamente doloroso per entrambi”.