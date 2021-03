Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore.

Tra le coppie protagoniste della seconda stagione ci sono Kenneth Niedermeier, uomo di 57 anni proveniente Saint Petersburg, città sulla costa del Golfo della Florida, e il trentunenne Armando Rubio, messicano di San Felipe. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Kenneth e Armando

Kenneth e Armando è stata la prima coppia gay maschile di tutte le varie serie di 90 giorni per innamorarsi e la loro storia d’amore è stata una delle più seguite dal pubblico.

I due si sono incontrati online in un sito di papà single e hanno avuto un ottimo feeling sin da subito. Armando non ha perso tempo e ha chiesto a Kenneth di iniziare una vita con lui a Messico, trovando una risposta positiva.

La coppia ha poi deciso di sposarsi ma, nonostante nel paese l’unione tra gay fossero legali, inizialmente è stata negata la licenza di matrimonio. Tuttavia, dopo una lunga battaglia, i due hanno finalmente ottenuto il via libera per sposarsi.

Kenneth e Armando oggi

Ma come è proseguita la storia tra Kenneth e Armando? Si sono finalmente sposati? Come possiamo constatare dai loro profili Instagram, la coppia è ancora saldamente insieme ma, al momento, non è noto se siano riusciti a sposarsi, anche a causa del covid che ha costretto gli uffici amministrativi in Messico a restare chiusi per diverso tempo.

Sul Web, su alcuni siti internazionali che seguono le vicende delle coppie protagoniste del programma, è stato ipotizzato anche un possibile spin-off per seguire da vicino la storia di Kenneth e Armando.