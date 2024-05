90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Anali e Clayton oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia ed è ormai giunto alla settima stagione, che sarà proposto in prima serata su Real Time a partire da domenica 26 maggio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Clayton Clark, uomo di 29 anni originario del Kentucky, e da Anali Vallejos, peruviana di 26 anni.

Come è finita tra Anali e Clayton

Anali e Clayton si sono conosciuti online ma, a differenza di altre coppie, non su un’app di incontri ma su un’applicazione per imparare le lingue. Si sono incontrati diverse volte ma la loro relazione è stata portata avanti soprattutto a distanza: alla fine i due si sono fidanzati e Anali ha ottenuto il visto per trasferirsi dal Perù agli Stati Uniti, iniziando a programmare le nozze.

La prima volta che Anali ha visto la casa di Clayton è rimasta totalmente spiazzata: l’uomo, infatti, vive in un piccolo appartamento con una sola camera da letto, insieme alla madre Violet che dorme in una cabina armadio. Inoltre, nella piccola casa sono presenti anche due porcellini d’india e due chihuahua. Nell’appartamento non c’era né un divano né un tavolo, dettagli che non hanno lasciata indifferente Anali.

Durante le varie puntate abbiamo scoperto che Anali non aveva detto a suo padre del fidanzamento con Clayton e, successivamente, è scoppiato anche un litigio da i due a causa della presenza di alcuni spogliarellisti all’addio al nubilato di Anali (tra l’altro invitati dalla sorella di Clayton). Da questo episodio è emersa la grande gelosia di Clayton e numerosi altri problemi tra la coppia. Nonostante ciò, i due si sono sposati con Anali che è arrivata con oltre 30 minuti di ritardo, attesa che ha fatto temere a Clayton di essere stato abbandonato sul più bello.

Anali e Clayton oggi

Oggi Anali e Clayton stanno ancora insieme? La coppia è ancora insieme e sposata. Tuttavia le cose non sembrano essere molto cambiate: nonostante si siano trasferiti in una nuova casa a Tulsa, Oklahoma, con loro vive ancora la madre di Clayton.