90 giorni per innamorarsi: chi è Williams delle foto di Yolanda?

Nella stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni in onda su Real Time abbiamo assistito ad una vera e propria truffa romantica ai danni di Yolanda: per mesi la donna ha sentito via chat un certo Williams, bellissimo ragazzo che, nei racconti, viveva in Inghilterra. Quando Yolanda ha deciso di partire per incontrarlo, nonostante il ragazzo avesse prima chiesto dei soldi a lei per fare il biglietto per gli Stati Uniti, la situazione è precipitata.

Grazie ai figli della donna, si è scoperto che le foto non appartenevano ad alcun ragazzo di nome Williams. L’account che aveva adescato Yolanda è sparito – “sostituito” da quello di un ragazzo nigeriano – e le foto sono state trovate su decine di siti di ogni tipo. Si trattava ovviamente di foto rubate.

Ma a chi sono state rubate queste foto? A chi appartiene il fisico scultoreo dell’ipotetico Williams? Pare proprio che le foto siano state rubate ad un italiano, Michele Di Lucchio, di professione bodybuilder e modello. Si mormora però sui siti specializzati che le foto mostrate in tv non fossero le reali foto inviate dal profilo dell’ipotetico Williams a Yolanda. Forse il programma ha voluto tutelare la privacy di una persona che non è riuscito a rintracciare? Mistero nel mistero…