90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Amanda e Razvan oggi

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la sesta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da gennaio 2024. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 21 gennaio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Amanda Wilhelm, americana 40enne originaria della Lousiana, e dal rumeno Razvan Ciocoi.

Come è finita tra Amanda e Razvan

Amanda, una madre single americana di 40 anni, ha incontrato Razvan, un modello rumeno di 26 anni, su un’app di appuntamenti. La coppia ha iniziato una relazione a distanza di quattro mesi prima di incontrarsi di persona per la prima volta nel programma.

La relazione di Amanda e Razvan è stata caratterizzata da alti e bassi. Hanno avuto problemi di comunicazione, differenze culturali e l’ombra della recente morte del marito di Amanda. Tuttavia, alla fine della stagione, si sono fidanzati.

Ciò che ha reso la relazione di Amanda e Razvan così interessante per i fan è stato il loro modo di interagire. Amanda è una donna forte e indipendente, mentre Razvan è più gentile e premuroso. Questo ha portato a momenti divertenti e drammatici nello show.

Tuttavia, dopo la fine del programma, Amanda e Razvan hanno annunciato la loro rottura. I motivi della separazione non sono stati chiariti, ma si presume che siano legate alle differenze culturali e alla mancanza di fiducia.

Amanda e Razvan oggi

