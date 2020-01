90 giorni per innamorarsi: Benjamin e Akinyi oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Benjamin, un uomo di 33 anni proveniente da Phoenix e Akinyi, una 25enne del Kenya.

Come è finita tra Benjamin e Akinyi

Nel corso della terza stagione di 90 giorni per innamorarsi abbiamo imparato a conoscere Benjamin e Akinyi: dopo un matrimonio finito male dal quale è nato anche un bambino, Benjamin ha conosciuto Akinyi ed è partito per il Kenya per conoscerla e chiedere la sua mano ai genitori. Durante il suo soggiorno, Ben conosce il fratello e il padre di Akinyi e organizza il matrimonio, prima di tornare nel suo paese.

Benjamin e Akinyi oggi

Se ti stai chiedendo se Benjamin e Akinyi stanno ancora insieme e che fine hanno fatto oggi, devi sapere che i due sono ancora sposati e Ben ha in programma di tornare presto in Kenya. Inoltre, a quanto si apprende, Akinyi ha avviato le pratiche per ottenere il visto per entrare negli Stati Uniti.