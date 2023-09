Domenica 17 settembre 2023 parte la quarta stagione di Lontano dagli Stati Uniti, lo spin-off di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Debbie Aguero e Oussama. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Debbie e Oussama stanno ancora insieme?

Debbie Aguero (residente in Georgia) e Oussama (non conosciamo il cognome) si sono conosciuti online, e lei si è innamorata di lui per io suo romanticismo (le mandava magnifiche poesie). In realtà però non potevano non nascere problemi in relazione alla differenza d’età; lei infatti ha 67 anni e lui soltanto 23. In ogni caso lei ha deciso di trasferirsi in Marocco per provare a vivere insieme. E non è andata a finire benissimo.

Debbie e Oussama oggi

Alla fine lui dichiarerà di averla amata ma che ormai il sentimento è finito. Lui ha insistito con lei per trasferirsi negli Stati Uniti ma lei non ha voluto, dato che le cose non erano andate bene in Africa. Molto hanno accusato Oussama di essere solo un cacciatore di Green Card ma alcuni altri concorrenti del reality come Yohan lo hanno difeso. Di fatto non stanno più insieme.