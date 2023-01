Domenica 1 gennaio 2023 parte la nona stagione di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Kara e Guillermo. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Kara e Guillermo

Kara Bass è una ragazza di Charlottesville, Virginia, nel profondo sud degli Stati Uniti, mentre Guillermo Rojer è venezuelano anche se i due si sono incontrati proprio nel suo paese d’adozione e dove abita, la Repubblica Dominicana.

Kara e Guillermo oggi

Kara e Guillermo hanno superato le difficoltà iniziali, e sono felici insieme, al punto che lei ha dato luce proprio lo scorso 4 dicembre 2022, al piccolo Nicolas, diventando così la seconda coppia della nona edizione di 90 Giorni a fare un figlio (con Patrick e Thaís).