We Are Who We Are, il cast

Un cast prevalentemente internazionale e guidato da giovani attori è al centro di We Are Who We Are, la serie tv scritta, prodotta e diretta da Luca Guadagnino (al suo esordio nella serialità), in onda dal 9 ottobre 2020 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv.

Un ragazzo ed una ragazza sono al centro di questa storia di formazione, che sa tanto di America ma anche di Italia, dal momento che è ambientata in una base militare statunitense nel Veneto, dove vivono le famiglie dei protagonisti ed i loro amici.

(foto di Yannis Drakoulidis)

Jack Dylan Grazer è Fraser

Fraser è un quattordicenne newyorkese che si trasferisce con la famiglia in una base militare americana in Veneto. È figlio di Maggie (Alice Braga) e Sarah (Chloë Sevigny) -entrambe nell’esercito- e biasima quest’ultima per essere la causa del trasferimento della famiglia. I rapporti con Sarah si fanno sempre più tesi, tanto che Fraser arriva a dichiarare apertamente il suo odio per i militari e per il lavoro della madre. Fraser è un ragazzo timido e riservato con una forte passione per la moda e la tendenza ad esagerare con l’alcol. Si trova spesso a vagare per la base e a osservare gli altri studiandoli e spiandoli ma molto spesso viene scoperto causando reazioni inaspettate. È così che entra in contatto con Caitlin (Jordan Kristine Seamón), che nel corso della storia,diventerà la sua migliore amica. Nonostante si mostri spesso freddo e distaccato è, invece, estremamente sensibile ed emotivo: sebbene attratto da diversi personaggi maschili, mostrando interesse, gelosia e affetto nei loro confronti, è ancora estremamente confuso circa il suo orientamento sessuale.

