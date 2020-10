We Are Who We Are, trama e quanti episodi sono?

Luca Guadagnino, registra candidato al Premio Oscar con il suo “Chiamami con il tuo nome”, si cimenta con le serie tv: dal 9 ottobre 2020, infatti, su Sky Atlantic e su Now Tv va in onda We Are Who We Are, la sua prima produzione seriale, da lui diretta, scritta e prodotta.

Protagonisti sono due giovani ragazzi americani, che vivono con le rispettive famiglie in una base americana in Veneto, dove affronteranno tutti i dubbi, le paure e le gioie dell’essere adolescenti. Ma da quante puntate è composto We Are Who We Are? La serie tv, co-prodotta da Sky e dalla Hbo, è composta da otto episodi, in onda due per volta ogni venerdì sera. Il finale di stagione, quindi, salvo cambiamenti di palinsesto è previsto per il 30 ottobre.

La trama di We Are Who Are

Fraser (Jack Dylan Grazer), ragazzo di 14 anni, si trasferisce in una base militare statunitense in Veneto con le madri Sarah (Chloë Sevigny), appena nominata Colonnello della base, e Maggie (Alice Braga). Qui conosce la coetanea Caitlin (Jordan Kristine Seamón), che abita proprio davanti a lui.

Entrambi vivono un periodo di confusione riguardo ai loro desideri e ad ogni aspetto della loro identità. Stringono un forte legame, si supportano a vicenda e fingono di stare insieme per evitare le pressioni dei coetanei e del mondo esterno.

Mentre Caitlin mette in discussione il suo lato femminile interrogando una possibilità di mascolinità, Fraser ha una cotta per un ragazzo più grande, Jonathan (Tom Mercier), collaboratore di sua madre. Le prime esperienze amorose avranno un effetto dirompente nelle loro vite.