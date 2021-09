Voglio essere un mago su Rai2: quante puntate sono

Stasera, 21 settembre 2021, il reality-talent Voglio essere un mago prenderà il via in prima serata su Rai2. Il programma vede protagonisti dodici ragazzi tra i 14 e i 18 anni – 7 ragazzi e 5 ragazze -, alle prese con magia e illusionismo. I giovani si metteranno alla prova per trasformarsi da apprendisti, in incantatori e illusionisti professionisti, sotto la guida di insegnanti esperti e del “magister” Raul Cremona, con la voce narrante di Silvan.

Voglio essere un mago: quante puntate sono

Voglio essere un mago andrà in onda per 5 puntate totali, corrispondenti a 5 settimane, nelle quali i partecipanti dovranno seguire le lezioni di magia tenute dai professionisti, affrontare sfide mozzafiato e superare una serie di esami di sbarramento per evitare di essere bocciati e di dover abbandonare la scuola. Chi riuscirà ad arrivare all’ultima puntata? Chi vincerà la Bacchetta d’Oro?

Ricordiamo che le puntate di Voglio essere un mago saranno disponibili anche in streaming sulla pagina ufficiale del programma, a questo link.